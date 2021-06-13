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Alt ligden haberler (13.06.21)

İki yıl boyunca formasını terleten stoper kulüpten ayrıldı. 33 yaşındaki oyuncu, ekibine veda eden 11. isim oldu. İşte alt ligden haberler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Alt ligden haberler (13.06.21)

TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden borcunu açıkladı. Buna göre yeşil- beyazlı ekibin TL bazında 8 milyon 249 bin 628 TL borcu bulunuyor.

Kırşehir Belediyespor tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu resmi imzayı atıp "Çok mutluyum" dedi.

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek 'un golcüsü için kuyruk var. 33 maçta 22 gol atan Tunç için teklif yağıyor.

TFF 2. Lig'de zirveyi hedefleyen güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Hedefte , ve gibi yıldızlar var.

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