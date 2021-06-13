Alt ligden haberler (13.06.21)

TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor borcunu açıkladı. Buna göre yeşil- beyazlı ekibin TL bazında 8 milyon 249 bin 628 TL borcu bulunuyor.



Kırşehir Belediyespor tecrübeli orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu resmi imzayı atıp "Çok mutluyum" dedi.



Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek Burcaspor'un golcüsü Tunç Murat Behram için kuyruk var. 33 maçta 22 gol atan Tunç için teklif yağıyor.



TFF 2. Lig'de zirveyi hedefleyen Bodrumspor güçlü bir kadro kurmayı planlıyor. Hedefte Olcay Şahan, Serdar Özkan ve Deniz Kadar gibi yıldızlar var.