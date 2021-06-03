Haberler TFF 1.Lig Manisa'da imza şov!

'da imza şov!

Bu sezon . Lig'e yükselen FK transfer harekatını sürdürüyor. Stopere Sadi ve Veli’yi alan , sağ beke de ’den takviyesi yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Manisa'da imza şov!

ekibi, 2 yıl önce , geçen sezon da ile 'e yükselme başarısı gösteren 'uğurlu stoper' 'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki savunma oyuncu 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli futbolcu "Umarım ile de Süper Lig sevincini yaşarım" ifadelerini kullandı. Bu arada , 'dan Altunbaş ile de 3 yıllığına anlaştı. Bedirhan 500 bin TL'lik alacağını bıraktı. 175 bin euro da bonservis ödendi. 'de 2 yıllık imza attı.

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