Manisa'da imza şov!

Ege ekibi, 2 yıl önce Hatayspor, geçen sezon da Giresunspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren 'uğurlu stoper' Sadi Karaduman'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki savunma oyuncu 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli futbolcu "Umarım Manisaspor ile de Süper Lig sevincini yaşarım" ifadelerini kullandı. Bu arada Manisa, Eskişehirspor'dan Bedirhan Altunbaş ile de 3 yıllığına anlaştı. Bedirhan 500 bin TL'lik alacağını bıraktı. 175 bin euro da bonservis ödendi. Veli Çetin'de 2 yıllık imza attı.