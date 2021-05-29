Haberler TFF 1.Lig Burak’a kanca!

Burak’a kanca!

Daha önce ’in radarına giren ’nun yıldızı (17) için ’in devrede olduğu iddia edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Burak’a kanca!

biletini 'a kaptıran 'da yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin henüz 11 yaşındayken 'dan kadrosura kattığı 17 yaşındaki orta sahayla, Bayer 'in ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. ekibinin Burak'ın transferini sonlandırmak için atağa kalktığı ve kulüp yönetimiyle görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Son iki sezonda forması giyen Burak İnce'ye daha önce 'in talip olduğu iddia edilmişti. Yetenekli futbolcuyu 'ya yeni çıkan 'ün de istediği bildirildi.

EROĞLU BREMEN'E Mİ GİDİYOR?
Altınordu'da 9 yıldır görev alan ve kırmızı-lacivertlilerde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki 'nun kulüpte kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Alman basını son olarak Eroğlu'nun 'in adayları arasında yer aldığını duyurdu.

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