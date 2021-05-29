Burak’a kanca!

Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da Burak İnce yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin henüz 11 yaşındayken Manisaspor'dan kadrosura kattığı 17 yaşındaki orta sahayla, Bayer Leverkusen'in ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Alman ekibinin Burak'ın transferini sonlandırmak için atağa kalktığı ve kulüp yönetimiyle görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Son iki sezonda A Takım forması giyen Burak İnce'ye daha önce Bayern Münih'in talip olduğu iddia edilmişti. Yetenekli futbolcuyu Bundesliga'ya yeni çıkan Greuther Fürth'ün de istediği bildirildi.

EROĞLU BREMEN'E Mİ GİDİYOR?

Altınordu'da 9 yıldır görev alan ve kırmızı-lacivertlilerde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki Hüseyin Eroğlu'nun kulüpte kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Alman basını son olarak Eroğlu'nun Werder Bremen'in adayları arasında yer aldığını duyurdu.