Yer yeşil gök beyaz

TFF 1. Lig'de sezonu Tuzlaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor kentte büyük coşkuyla karşılandı. Giresunspor'un 44 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkması şehirde büyük coşku oluştururken, yeşil- beyazlı taraftarlar yollara dökülerek takımı karşılamayı bekledi. Yol boyunca ilçelerin şehir merkezlerinden geçen Giresunspor takım otobüsünü yollara dökülen taraftarlar meşale ve Giresunspor bayraklarıyla karşıladı. Şehir içerisinde takım otobüsünün yolunu kesen taraftarlar Giresunspor marşları söyleyerek zaferin tadını çıkardı.

ŞEHİR TURU ATILDI

Üstü açık otobüse binen futbolcu, teknik heyet ve yöneticiler kendilerini karşılayan taraftarları selamladı. Taraftarlar ilçe geçişlerinde otobüsün önünü keserek meşalelerle sevinç gösterileri ve tezahüratlarda bulundu. Kafileye yüzlerce taraftar otomobilleri ile eşlik etti. Kent meydanında yapılan kutlamalarda taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Futbolcular ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Piraziz ve Bulancak ilçelerinde tur attı. Vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden meşaleler yakıp, alkış tutarak sevince ortak oldu.

44 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU



TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan son hafta mücadelesinde Tuzlaspor karşısında Eren Tozlu ve Ibrahima Balde'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırarak puanını 70 yapan GZT Giresunspor, lider Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu ve Süper Lig'e çıktı. Maçın bitiş düdüğüyle oyuncular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri büyük sevinç yaşadı.

7 SEZON SONRA MUTLU SON

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970- 1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret kalmıştı. TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren Giresun yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etmişti.