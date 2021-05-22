Haberler TFF 1.Lig Altınordu play-off finalinde! Samsunspor Altınordu: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

play-off finalinde! : 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde , ilk maçta 1-0 mağlup ettiği 'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Altınordu, play-off finalinde bir başka İzmir temsilcisi 'la eşleşti. 'e yükselecek son takımın belli olacağı Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:10
Altınordu play-off finalinde! Samsunspor Altınordu: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında ile karşılaştı. Evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Konuk takımın gollerini 32'de Meteham Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan atarken, Samsun'un golleri ise 55'te Nadir Çiftçi (pen.) ile 81'de Yasin Öztekin'den geldi.

Altınordu, play-off finalinde bir diğer İmzir temsilcisi ile eşleşti.

'e yükselecek son takımın belli olacağı Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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