Altınordu play-off finalinde! Samsunspor Altınordu: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Samsunspor ile Altınordu karşılaştı. Evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Konuk takımın gollerini 32'de Meteham Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan atarken, Samsun'un golleri ise 55'te Nadir Çiftçi (pen.) ile 81'de Yasin Öztekin'den geldi.

Altınordu, play-off finalinde bir diğer İmzir temsilcisi Altay ile eşleşti.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.