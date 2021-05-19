Altın zafer

Spor Toto 1.Lig Play Off Yarı Final serisi ilk maçında kazanan Altınordu, Samsunspor'u tek golle mağlup etti: 1-0. Fazla verimli geçmeyen ilk yarıda Samsumspor daha etkili görünse de sonuç alamadı. Altınordu ise ikinci devreye hızlı başlayan taraftı. İzmir ekibinde Yusuf Arslan 49. dakikada takımına avantaj getiren golü kaydetti. Konuk Samsunspor ise beraberlik girişimlerinden eli boş döndü. Altınordu'da Hüsamettin Yener, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

KALECİ ERHAN ÇELDİ

89'da Samsunsporlu futbolcular, Altınordulu Ufuk'un kendi ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulununca hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonu VAR sistemiyle inceleyerek beyaz noktayı gösterdi. 90+3'te Gökhan Alsan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Erhan, topu çeldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip, cumartesi günü Samsun'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakaladı. Öte yandan maçı TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da takip etti.

ÖNCE FİNALE SONRA SÜPER LİG'E

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zorlu bir maçtan zaferle ayrıldıklarını belirtip Süper Lig hedefine inandıklarını söyledi. Usta hoca, "Cumartesi günü bir kaza yaşamadan, önce finale ardından Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.