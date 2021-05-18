Fernandao Bursaspor’da seçim hediyesi olacak | Geri dönüyor

Bursaspor Kulübü Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz, eski oyuncuları Fernandao ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Her gün bir projeyi paylaşacaklarını belirten Acarhoroz, "Sosyal medya üzerinden şahsıma yöneltilen kara propaganda hoş değil. Taraftarımızı anlıyorum maalesef geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı güven sorunları var. Her gün yapacağımız açıklamalar sayesinde taraftarımız bizi daha iyi tanıyacaktır. Camiamızın yakından tanıdığı bir isim olan Fernandao ile görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyiz. Fernandao, menajeri ile bu hafta içerisinde Bursa'ya gelecek ve yeni sürprizlerimizle birlikte son gelişmeleri sizlerle paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

KRALLIK YAŞADI

Türkiye kariyerine 2014'te Bursaspor'da başlayan 34 yaşındaki forvet, 67 karşılaşmada 38 kez ağları sarstı ve 1 kez krallık yaşadı. Daha sonra F.Bahçe'ye transfer olan Fernandao, son olarak ülkesinin Goias takımında forma giymişti.