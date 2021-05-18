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’da seçim hediyesi olacak | Geri dönüyor

Başkan Adayı Acarhoroz, “, menajeri ile ’ya gelecek ve son gelişmeleri paylaşacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Fernandao Bursaspor’da seçim hediyesi olacak | Geri dönüyor

Kulübü Başkan aday adayı Acarhoroz, eski oyuncuları ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Her gün bir projeyi paylaşacaklarını belirten Acarhoroz, "Sosyal medya üzerinden şahsıma yöneltilen kara propaganda hoş değil. Taraftarımızı anlıyorum maalesef geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı güven sorunları var. Her gün yapacağımız açıklamalar sayesinde taraftarımız bizi daha iyi tanıyacaktır. Camiamızın yakından tanıdığı bir isim olan Fernandao ile görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyiz. Fernandao, menajeri ile bu hafta içerisinde 'ya gelecek ve yeni sürprizlerimizle birlikte son gelişmeleri sizlerle paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

KRALLIK YAŞADI

Türkiye kariyerine 2014'te Bursaspor'da başlayan 34 yaşındaki forvet, 67 karşılaşmada 38 kez ağları sarstı ve 1 kez krallık yaşadı. Daha sonra 'ye transfer olan Fernandao, son olarak ülkesinin takımında forma giymişti.

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