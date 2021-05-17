Haberler TFF 1.Lig Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | . Lig Play-off

. Lig'den 'e yükselmek isteyen ile , 'nda karşılaşacak. Play-off mücadelesi öncesinde maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:21
Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

. Lig'de heyecan devam ediyor. ve 'un ardından 'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off müsabakaları başlıyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - İstanbulspor maçı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de 'dan canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA