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Altay - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay ile , Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. Play-off mücadelesi öncesinde maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:38
Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ve 'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off müsabakaları başlıyor. Altay ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - İstanbulspor maçı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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