Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off müsabakaları başlıyor. Altay ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - İstanbulspor maçı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.