Paixao'nun gözü Süper Lig'de!

Altay'ın forveti Marco Paixao, play-off öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 1. Lig'de 3. kez gol kralı olduğunu hatırlatan Portekizli oyuncu, "Bunun için gerçekten çok mutluyum. Bir futbolcunun psikolojik açıdan ne kadar güçlü olduğunu da gösterdiğini düşünüyorum. 3. kez gol kralı olmamın güzelliği haricinde, takımımızın Süper Lig'e yükselmesi beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecek. Artık play-off'a odaklanmış durumdayız. Tüm konsantrasyonumuzu İstanbulspor karşılaşmalarını vereceğiz. İyi bir şekilde hazırlanacağız" sözlerini sarf etti.



"DAHA FAZLA İSTEYECEĞİZ"

Play-off yarı finalindeki rakipleri İstanbulspor'un iyi bir takım olduğunu bildiren Paixao, şunları kaydetti: "İstanbulspor, ne yaptığını bilen, uzun zamandır birlikte ve iyi oyun oynayan bir takım. Bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var. O gün sahaya çıkacağız, daha iyi şekilde mücadele edip kazanmaya çalışacağız. Play-off'ta özellikle ilk 2 maçta o gün kim daha fazla isterse, mücadele ederse kazanan taraf o olur. Biz de o gün bunları daha fazla isteyen taraf olacağız."