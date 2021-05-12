TFF 1. Lig'de 26 yıllık özlemine son veren Adana Demirspor'da, Başkan Murat Sancak iddialı açıklamalar yaptı. Sancak, "Süper Lig'de taraftarımızla beraber, o gücü arkamıza alarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Taraftar hemen Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa'ya gitmek gibi bir beklentiye girmesin, öyle bir iddiamız yok. Önce Süper Lig'de kalıcı olacağız" ifadelerini kullandı.



ÖNCE İSTİKRAR GEREKİYOR



Önce istikrarı yakalamaları gerektiğini vurgulayan Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü: "26 yıl şampiyon olmamış bir takımı, başkanı olarak Süper Lig'e çıkartıyorum. Bundan daha mutluluk verici bir şey kesinlikle olamaz. Benim dönemimde 2 defa play-off yarı final ve finalinde elendik. Bu yıl play-off'a bırakmak istemiyorduk. Nasıl 26 yıl Süper Lig'e çıkamadıysak, bir 26 yıl düşmememiz lazım."



'NASİP BUYMUŞ'



Sancak, Samet Aybaba'nın tecrübesine dikkati çekerek, "Kendini kanıtlamış bir hoca. Aslında sezon başında biz kendisiyle görüşmüştük. O zaman şartlar uymamıştı. Nasip buymuş" dedi.



EĞLENME ZAMANI



Adana Demir'de Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Muhammed Şengezer, Emircan Altıntaş, Sedat Şahintürk ve İsmail Yüksek, iftarda mangal yakıp, şampiyonluğu kutladı. Futbolcular, "Çok yorulduk ama değdi. Şimdi kutlama vakti" dedi.