Haberler TFF 1.Lig Boluspor Eskişehirspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan son hafta karşılaşmaları ile devam edecek. 34. haftada , sahasında 'u konuk edecek. Zorlu mücadele ile ilgili futbolseverler araştırma yapmaya başladı. Peki, Boluspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Boluspor - Eskişehirspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 12:58
Boluspor Eskişehirspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de sezonun 34. ve son hafta maçları başlıyor. Günün ilk maçında ile , Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Boluspor, mücadele öncesi topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada bulunuyor.

BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak Boluspor - Eskişehirspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAŞİT YORGANCILAR YÖNETECEK

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak Boluspor - Eskişehirspor maçında hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Muhammet Yumak yapacak.

SON DAKİKA