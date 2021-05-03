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Son dakika spor haberi: - maçının VAR hakemi !

Son dakika spor haberi... 'in 39. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan mutlak galibiyet istiyor. Kritik mücadeleye az bir süre kala karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:56
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek!

'in 39. haftasında , sahasında düşme hattında yer alan 'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, lider 'ın ve 'ın 3 puan aldığı haftada hata yapmak istemezken, mutlak glaibiyet peşinde.

Başlama düdüğü 20:30'da çalan karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşma öncesinde , bu maçta görev alacak olan VAR hakemini de belirledi.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe - Erzurumspor karşılaşmasında VAR olarak görev yapacağı açıklandı. AVAR'ı ise olacak.

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