Demir hedefe yakın

TFF1. Lig'de 33. haftaya lider giren Adana Demirspor, hata yapmadı. İlk yarısı 0-0 biten maçta lacivert-maviler, ikinci devrede bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı. 57'de Sinan ceza sahası dışında kazandığı topu Pa Dibba'ya gönderdi. Pa Dibba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 67'de Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip kale sahası içerisinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 86'da Pa Dibba'nın savunma arkasına attığı pasta Yunus topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus farkı artırdı: 3-0.