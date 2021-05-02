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Demir hedefe yakın

. Lig'de 33. haftaya lider giren , hata yapmadı. İlk yarısı 0-0 biten maçta lacivert-maviler, ikinci devrede bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Demir hedefe yakın
TFF 1. Lig'de 33. haftaya lider giren , hata yapmadı. İlk yarısı 0-0 biten maçta lacivert-maviler, ikinci devrede bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı. 57'de ceza sahası dışında kazandığı topu 'ya gönderdi. Pa Dibba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 67'de Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içerisinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 86'da Pa Dibba'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus farkı artırdı: 3-0.
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