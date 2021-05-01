Haberler TFF 1.Lig Giresunspor - Akhisarspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 33. haftasında 'u ağırlayan , rakibini 3-0 mağlup ederek iddiasını son maça taşıdı. Bir dönem Süper Lig'i sallayan Akhisarspor ise bu sonuçla 2. Lig'e düştü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:00
Giresunspor - Akhisarspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 33 .haftasında ile kozlarını paylaştı. Giresunspor, rakibini 3-0 mağlup ederek 'e yükselme iddiasını son maça taşıdı.

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 14'te , 36'da ve 68'de kaydetti. Çotanaklar bu sonuçla puanını 67'ye yükseltirken, ve ile birlikte son haftaya puan puana girdi.

Giresunspor son maçta hiçbir iddiası bulunmayan 'a konuk olacak.

AKHİSAR 2. LİG'E DÜŞTÜ!

Bir dönem Süper Lig'i sallayan Akhisarspor, bu mağlubiyetle birlikte 29 puanda kaldı ve bitime 1 maç kala küme düştü. Akigolar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

SON DAKİKA