Eskişehirspor Bursaspor 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Eskişehirspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Bursaspor 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Tuğbey Akgün (2), Eren Güler, Berat Altındiş ve Çağatay Yılmaz kaydetti. Eskişehirspor'un tek golü Onur Arı'dan geldi.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 46'ya yükseltirken Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı. Spor Toto 1. Lig'de son hafta Eskişehirspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Uğur Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onur, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
11'inci dakikada ceza sahasında Buğra'nın vuruşu kalecinde sekip, direkten geri döndü. Topu çizgi üstünden savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
15'inci dakikada Onur'un sol çaprazdan ceza sahasına girerek pas verdiği Tuğbey'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
46'ncı dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya gelen Burak'ın pasında Eren topu boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.
50'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tuğbey'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.
76'ncı dakikada Onur'un soldan ortasında altı pas üzerinde dokunan Berat top ağlarla buluşturdu: 4-1.
90+3'ncü dakikada Çağatay ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 5-1.