Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor Bursaspor 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 33. hafta maçında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmayı 5-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri (2), Güler, ve kaydetti. Eskişehirspor'un tek golü Arı'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:50
Eskişehirspor Bursaspor 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Bursaspor 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri (2), Güler, ve kaydetti. Eskişehirspor'un tek golü Arı'dan geldi.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 46'ya yükseltirken Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı. Spor Toto 1. Lig'de son hafta Eskişehirspor, 'a konuk olacak. Bursaspor, 'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada 'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onur, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

11'inci dakikada ceza sahasında 'nın vuruşu kalecinde sekip, direkten geri döndü. Topu çizgi üstünden savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Onur'un sol çaprazdan ceza sahasına girerek pas verdiği Tuğbey'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

46'ncı dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya gelen Burak'ın pasında Eren topu boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.

50'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tuğbey'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

76'ncı dakikada Onur'un soldan ortasında altı pas üzerinde dokunan Berat top ağlarla buluşturdu: 4-1.

90+3'ncü dakikada Çağatay ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 5-1.

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