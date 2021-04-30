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Son dakika spor haberleri: 'un deplasman kabusu!

müsabakasıyla birlikte son kez deplasman maçına çıkacak olan , bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda tam 30 puan kaybetti. Yeşil-beyazlılar, çıktığı 16 müsabakada, 5 galibiyet, 8 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 17:18
Son dakika spor haberleri: Bursaspor'un deplasman kabusu!

. Lig'in 33. haftasında yarın 'la mücadele edecek , bu sezon son deplasman maçını oynamış olacak. Transfer yasağını her iki dönemde de kaldıramaması sebebiyle genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden yeşil-beyazlı takım, 32 haftada 43 puan toplamayı başardı. Ancak altyapıdan yetişen oyuncuların bu gayreti Bursaspor'u 'e taşımaya yetmedi.

16 MAÇTA 5 GALİBİYET ALABİLDİ
Özellikle son 6 deplasman maçının 5'i kaybederek play-off yarışından kopan Bursaspor, genel tabloya bakıldığında da bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda yalnızca 18 puan toplayabildi. Çıktığı 16 müsabakada, 5 galibiyet, 8 mağlubiyet, 3 de beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, tam 30 puanlık bir kayıp yaşadı. Bursaspor iç sahada ise 16 maçta 25 puan elde etti.

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