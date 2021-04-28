Mustafa Denizli Altay'ın yeni teknik direktörü oldu | Efsane geri döndü

Türk futbolunun en başarılı isimlerinin başında gelen Mustafa Denizli, Altay'ın yeni teknik adamı oldu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun çağrısını geri çeviremediğini belirten Denizli, "İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Pek çok teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem çok kolay değil " dedi. Tecrübeli hoca, yönetimden iki ricasını da açıkladı: "Geniş kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerekiyor. İkincisi ve en önemlisi benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanmasını rica ediyorum."