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'ın yeni teknik direktörü oldu | Efsane geri döndü

“Kulübümün çağrısını geri çeviremezdim. camiasına olan gönül borcumu ödemeye hazırım”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Mustafa Denizli Altay'ın yeni teknik direktörü oldu | Efsane geri döndü
Türk futbolunun en başarılı isimlerinin başında gelen , 'ın yeni teknik adamı oldu. Başkan 'nun çağrısını geri çeviremediğini belirten Denizli, "İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Pek çok teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem çok kolay değil " dedi. Tecrübeli hoca, yönetimden iki ricasını da açıkladı: "Geniş kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerekiyor. İkincisi ve en önemlisi benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanmasını rica ediyorum."
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