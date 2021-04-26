Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’un genç yıldız adayı Eren Güler: Gelişmeye devam

’un genç yıldız adayı : Gelişmeye devam

'in 32. haftasındaki maçında takımı adına bir gol kaydeden ’un genç oyuncusu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İyi mücadele ettiklerini ancak istemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını söyleyen Güler, “Gelişmeye devam” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:18
Bursaspor’un genç yıldız adayı Eren Güler: Gelişmeye devam

. Lig'in 32. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup olan 'da tek golü kaydeden , sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Süre aldığı 236 dakikada 3 gole ulaşan 18 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı taraftarın da ilgisini çekmeyi başardı. Eren Güler, İstanbulspor maçı ile ilgili olarak, "İyi mücadele ettiğimiz maçtan maalesef istemediğimiz bir sonuç aldık. Saha içinde ve kenarda bizi destekleyen herkesin ayağına yüreğine sağlık. Gelişmeye devam" ifadelerini kullandı.

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