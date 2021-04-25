Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'dan 'algı operasyonu' tepkisi

'dan 'algı operasyonu' tepkisi

A.Ş. tarafından sosyal medya üzerinden kulübe yöneltilen iddialara tepki gösterilerek yapılan paylaşımlarla 'algı operasyonu' yapıldığı belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 19:29
Samsunspor'dan 'algı operasyonu' tepkisi

Kulüpten yapılan açıklamada, "'ne ve Başkanımız 'a yönelik olarak bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlarla, kulübümüze yönelik bir algı operasyonunun başlatılmış olduğunu üzülerek takip etmekteyiz. Öte yandan ligin kaderini doğrudan etkileyecek müsabakalar öncesinde yaşananları da hayretle izliyoruz. Rakip takımların faaliyetleriyle, Futbol Kulübü arasında doğrudan bağlantı kurulmaya çalışılması, bir hedef şaşırtmaca metodudur. Kulübümüze karşı yapılan bu algı operasyonuna karşı, tüm spor kamuoyunu ve Samsunspor taraftarlarımızı sağduyulu olmaya ve bu kirli oyuna alet olmamaya davet ediyoruz" denildi.

Algı operasyonu yapılmak istendiği belirtilerek, "Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, bizzat bu konudaki şikayetlerinden dolayı 'na sevk edilmiştir. Bu konuda Samsunspor'un duruşu nettir. Kulübümüz hiçbir saha dışı faaliyete karışmadığı gibi, sadece futbolun doğrularını sahada ortaya koymaya odaklanmış bir kulüptür. Bu tür paylaşımların kulübümüzün duruşuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Samsunspor Futbol Kulübü ve , bu tür olayların içinde asla yer almamıştır ve bundan sonra da asla yer almayacaktır. Sosyal medyada bu algı operasyonunu başlatanların amacı, hedef oklarını Samsunspor'a çekmek olmakla birlikte, Samsunspor bu algı operasyonu tuzağına düşmeyecektir ve bu girişim sonuçsuz kalacaktır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. olarak tüm hedef şaşırtma ve algı oyunlarına rağmen hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Gerek gerekse nezdinde, bu kirli operasyonu başlatanlara karşı yasal haklarımızı arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

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