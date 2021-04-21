Haberler TFF 1.Lig Boluspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

. Lig takımlarından 'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ve 'nden kiralanan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, her iki futbolcuya da kariyerlerinde başarılar dilendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:17
Boluspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

. Lig takımlarından , profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan 2 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, 1 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını 1 futbolcuya ise sezon sonuna kadar izin verildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ve 'nden kiralanan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, her iki futbolcuya da kariyerlerinde başarılar dilendi.

'nin alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı aktarılan açıklamada, 'na ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle ligde son dört maç kala izin verildiği, futbolcunun izin sonrasında takıma yeniden katılacağı kaydedildi.

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