Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Altay Adanaspor’u ağırlıyor

Son dakika spor haberi: ’u ağırlıyor

Son dakika spor haberi: . Lig'de ilk iki sıra hedefinden uzaklaşan , 31. hafta maçında sahasında 'u ağırlayacak. Altay, bu maçı kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 12:43
Son dakika spor haberi: Altay Adanaspor’u ağırlıyor
. Lig'in 31. hafta maçında , 'u konuk edecek. Yarın 16.00'da 'nda başlayacak maçı hakem yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Maç öncesinde Altay, 54 puanla 4. sırada yer alırken, konuk ekip Adanaspor 34 puanla 13. sırada bulunuyor.

29. haftada 'a sahasında 1-0 kaybeden Altay, geçtiğimiz hafta deplasmanda ile 2-2 berabere kalmıştı. Üst üste alınan kötü skorlar neticesinde siyah-beyazlılar ilk iki sıra hedefinden uzaklaştı. 3 hafta önce 3. sırada bulunan , kötü sonuçlarının yanı sıra 'un 3 maç üst üste galibiyet almasıyla 4. sıraya geriledi. Siyah-beyazlı takım, ligde kalan 4 maçını kayıpsız atlatarak hem ilk iki sıra umudunu kaybetmemek hem de Play-Off sıralamasında iyi bir yer elde etmek istiyor.

Yarın oynanacak kritik mücadele öncesinde Altay'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör 'nün ilk 11'de yerine 'a forma şansı vermesi bekleniyor.
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