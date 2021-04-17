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Son dakika spor haberleri... 'da Mossoro yedek kulübesinden çıkamıyor!

Son dakika spor haberleri... . Lig takımlarından 'ın Brezilyalı futbolcusu Mossoro, son 7 maçta ilk 11 yüzü görmedi. Tecrübeli isim, yerini takımın Fransız futbolcusu 'e kaptırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:52
Son dakika spor haberleri... Altay'da Mossoro yedek kulübesinden çıkamıyor!

. Lig'de son 2 maçından 1 puan çıkararak ilk 2 yarışında yara alan 'da Brezilyalı Mossoro, yedek kulübesini mesken tuttu. ekibinin ara transfer döneminde temsilcisi 'den 2 yıllığına kadrosuna kattığı 37 yaşındaki Sambacı, son 7 karşılaşmada ilk 11 yüzü göremedi.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçın 4'ünde ilk 11'de yer alan tecrübeli 10 numara, gol atma başarısı gösteremezken, 3 asistle takımına katkı sağladı. Teknik Direktör , büyük umutlarla transfer edilen Mossoro'nun yerine genellikle Fas asıllı Fransız futbolcu 'i forvet arkasında oynatmayı tercih etti.

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