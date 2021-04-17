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Erken final!

: Kalan 4 maçımızı kazanacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız : Hata yapmadan sonuca gideceğiz. Galip gelip işi bitirmek istiyoruz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Erken final!

. Lig'de bitime 4 hafta kala nefesler tutuldu. 63 puanlı lider , 58 puanla 2. sırada bulunan 'e konuk oluyor. Zorlu maç öncesi iki takımın hocası da iddialı açıklamalarda bulundu. Giresun Teknik Direktörü , "Oyuncularımla harika bir sezon geçirdik. 4 hafta kaldı. Hata yapmadan sonuca gitmek istiyoruz. Bu maçı kazanırsak işi yüzde 80-90 bitirmiş olacağız. 3 puan alırsak fark 8'e çıkacak. Sahaya yenilmemek için değil kazanmak için çıkacağız" dedi.

TAKIM VE ŞEHİR BÜTÜNLEŞTİ
Kalan son 4 maçlarına final olarak baktıklarını söyleyen Adana Demir'in çalıştırıcısı , "Rehavet denen şey ortada yok. Kazandıkça önünüze bakacaksınız. Böyle yaptık ve buralara geldik. Bundan sonraki 4 maç da aynı şekilde. Takım, şehirle gönül bağını kurdu. İnsanlar mutlu, takım da mutlu. Bu gönül bağını sürdürebilirsek o zaman biz bu maçları teker teker kazanıp 'e çıkarız. 4 maçı alıp şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.

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