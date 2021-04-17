Erken final!

TFF 1. Lig'de bitime 4 hafta kala nefesler tutuldu. 63 puanlı lider Giresun, 58 puanla 2. sırada bulunan Adana Demir'e konuk oluyor. Zorlu maç öncesi iki takımın hocası da iddialı açıklamalarda bulundu. Giresun Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Oyuncularımla harika bir sezon geçirdik. 4 hafta kaldı. Hata yapmadan sonuca gitmek istiyoruz. Bu maçı kazanırsak işi yüzde 80-90 bitirmiş olacağız. 3 puan alırsak fark 8'e çıkacak. Sahaya yenilmemek için değil kazanmak için çıkacağız" dedi.

TAKIM VE ŞEHİR BÜTÜNLEŞTİ

Kalan son 4 maçlarına final olarak baktıklarını söyleyen Adana Demir'in çalıştırıcısı Samet Aybaba, "Rehavet denen şey ortada yok. Kazandıkça önünüze bakacaksınız. Böyle yaptık ve buralara geldik. Bundan sonraki 4 maç da aynı şekilde. Takım, şehirle gönül bağını kurdu. İnsanlar mutlu, takım da mutlu. Bu gönül bağını sürdürebilirsek o zaman biz bu maçları teker teker kazanıp Süper Lig'e çıkarız. 4 maçı alıp şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.