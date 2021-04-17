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3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi 3-0 kazanan Adana Demirspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ezeh, ve kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:12
Adana Demirspor Giresunspor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta sahasında 'u ağırladı. 'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip, 'e yükselme yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Ezeh, 37. dakikada ve 42. dakikada 'tan geldi.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 61 yaptı ve 2. sıradaki yerini korurken, 63 puanı olan lider Giresunspor ile farkı 2'ye düşürdü. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor deplasmanda ile karşılaşacakken, Giresunspor ise deplasmanına gidecek.

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