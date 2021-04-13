Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Altınordu maçı sonrası Adana Demirspor'da Samet Aybaba: Şampiyon olarak çıkmak istiyoruz

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası 'da : Şampiyon olarak çıkmak istiyoruz

. Lig'in 30. haftasında deplasmanından 3 puanla dönen 'da teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Böyle bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Aybaba, kalan maçları kazanıp şampiyon olarak çıkmak istediklerini ifade etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:03
Son dakika spor haberleri: Altınordu maçı sonrası Adana Demirspor'da Samet Aybaba: Şampiyon olarak çıkmak istiyoruz

. Lig'in 30. hafta maçında , deplasmanda 'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Samet Aybaba, Altınordu'nun çok genç ve yetenekli futbolculardan kurulu olduğunu söyleyerek, "Sistemleri ve alışkanlıkları var. Onları sahaya çok doğru yansıtıyorlar. Bizim de kaliteli ve kazanan bir takımımız var. Rakiple koşmak yerine alan daraltıp hızlı çıkış yapmayı planladık. Planladıklarımızın hepsi gerçekleşti. Çok güzel bir gol attık. Birçok pozisyona girdik. Değerlendirebilseydik oyun farklı bir yere giderdi. Sonuçta bu maçların her biri final. Altınordu da bizim bir rakibimiz. Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üstüne koyarak gidiyorlar. Önümüzde 4 tane maçımız kaldı. Onları tek tek kazanarak şampiyon olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

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