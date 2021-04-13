Altınordu Adana Demirspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Altınordu ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren gol Pa Dibba'dan geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 58 yaptı. Üst üste 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Altınordu ise 52 puanla 5. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor'u konuk edecek, Altınordu ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.