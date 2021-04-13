Haberler TFF 1.Lig Altınordu Adana Demirspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 30. haftasında sahasında 'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:59
Altınordu Adana Demirspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren gol 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 58 yaptı. Üst üste 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Altınordu ise 52 puanla 5. sırada kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor evinde 'u konuk edecek, Altınordu ise deplasmanına gidecek.

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