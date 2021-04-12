Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Eskişehirspor'da Nijeryalı futbolcu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi

Son dakika spor haberi: 'da Nijeryalı futbolcu 'nın sözleşmesi feshedildi

Son dakika spor haberi: . ekiplerinden , Nijeryalı sol kanat oyuncusu 'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:03
Son dakika spor haberi: Eskişehirspor'da Nijeryalı futbolcu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi

. ekiplerinden 'da Nijeryalı sol kanat oyuncusu 'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Hamed Sholaja'nın sözleşmesi alacaklarına istinaden karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki Sholaja, Eskişehirspor formasıyla 21'i lig, 3'ü olmak üzere 24 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

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