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Son dakika spor haberleri: ’dan ’e “” uyarısı!

Kulübü, maçının ardından, “Ben her zaman Galatasaraylıydım. Hala da Galatasaraylıyım. Ama eğer bir takım şampiyon olacaksa olsun” açıklamasında bulunan ’i uyardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 19:12
Son dakika spor haberleri: Samsunspor’dan Yasin Öztekin’e “Galatasaray” uyarısı!

. Lig ekiplerinden 28. hafta mücadelesinde 'u deplasmanda 2-0 yendi. Karşılaşmada Samsunspor'u penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçiren , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Öztekin'in ve şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı açıklamalar taraftarlar tarafından tepki toplarken, Samsunspor Kulübünden de konuyla ilgili açıklama geldi.

, Tuzlaspor maçının ardından "Ben her zaman Galatasaraylıydım. Hala da Galatasaraylıyım. Şu an Samsunspor formasını terletiyorum, gururla terletiyorum. Ama eğer bir takım şampiyon olacaksa Galatasaray olsun. şuan çok iyi oynuyor, çok iyi gidiyorlar. o kadar transfer yaptı ama istediği sonuçları alamıyor. Orada da sıkıntılı bir süreç var. 10 tane daha maç var galiba. Hak eden kazansın ama gönlüm Galatasaray'dan yana" demişti.

SAMSUNSPOR'DAN YASİN ÖZTEKİN AÇIKLAMASI
Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Tuzlaspor maçı sonrası ulusal bir kanalda verdiği röportajda kulübümüzün formasını gururla giydiğini belirten oyuncumuz Yasin Öztekin sorulan bir soru üzerine eski takımı ile ilgili bir fikrini de beyan etmiştir. Oyuncumuz ile görüşülmüş ve tüm konsantrasyonumuzun Süper Lig hedefi olduğu karşılıklı olarak tekrar teyit edilmiş olup, bu tür açıklamalardan kaçınılması hususu hatırlatılmıştır."

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