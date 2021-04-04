Haberler TFF 1.Lig Menemenspor-Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan birer golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 17:59
Menemenspor-Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma karşılıklı atılan birer golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golü karşılaşmanın 75. dakikasında kendi kalesine kaydederken, Ümraniyespor'un golü 66. dakikada 'den geldi. Öte yandan konuk ekipte karşılaşmanın 80. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Menemenspor puanını 29'a, Ümraniyespor ise 38'e yükseltti.

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