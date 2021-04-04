Menemenspor-Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Menemenspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Karşılaşma karşılıklı atılan birer golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golü karşılaşmanın 75. dakikasında Adama Wade kendi kalesine kaydederken, Ümraniyespor'un golü 66. dakikada Yusuf Gultekin'den geldi. Öte yandan konuk ekipte Okan Derici karşılaşmanın 80. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu skorla Menemenspor puanını 29'a, Ümraniyespor ise 38'e yükseltti.