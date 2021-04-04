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2. Lig'e düştü! | - Eskişehirspor: 6-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Altınordu 6-3'lük skorla kazanırken, bu sonucun ardından ligde son sırada yer alan 'in 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:37
Eskişehirspor 2. Lig'e düştü! | Altınordu - Eskişehirspor: 6-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 28. haftasında ile kozlarını paylaştı. Zirve mücadelesi veren Altınordu, son sıradaki rakibini 6-3'lük skorla mağlup etti.

ekibine üç puanı getiren golleri 2, 32, 37 ve 77'de , 30'da ve 89'da kaydetti. Es-Es'in golleri ise 65'te ile 80 ve 90'da 'dan geldi.

ESKİŞEHİR KÜME DÜŞTÜ
Altınordu bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, 8 puanda kalan son sıradaki ise bitime 6 hafta kala 2. Lig'e düştü.

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