Eskişehirspor 2. Lig'e düştü! | Altınordu - Eskişehirspor: 6-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor kozlarını paylaştı. Zirve mücadelesi veren Altınordu, son sıradaki rakibini 6-3'lük skorla mağlup etti.
İzmir ekibine üç puanı getiren golleri 2, 32, 37 ve 77'de Ahmet Dereli, 30'da Muzaffer Kocaer ve 89'da Burak İnce kaydetti. Es-Es'in golleri ise 65'te İbrahim Halil Öner ile 80 ve 90'da Uğur Can Semizoğlu'dan geldi.
ESKİŞEHİR KÜME DÜŞTÜ
Altınordu bu sonuçla puanını 52'ye yükseltirken, 8 puanda kalan son sıradaki Eskişehir ise bitime 6 hafta kala 2. Lig'e düştü.