Balıkesirspor - Bandırmaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında Bandırmaspor'u ağırladı.

Balikesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada kendi kalesine Rayo ve 64. dakikada penaltıdan Manaj attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 9. dakikada kendi kalesine Doğan İşeri kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Balıkesirspor, 32 puanla 13. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra mağlubiyet alan Bandırmaspor, 38 puanla 10. sırada yer buldu.

Balıkesirspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.

