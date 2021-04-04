Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor - Bandırmaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 28. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu mücadelede sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 21:21
Balıkesirspor - Bandırmaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı.

Balikesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada kendi kalesine ve 64. dakikada penaltıdan Manaj attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 9. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Balıkesirspor, 32 puanla 13. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra mağlubiyet alan Bandırmaspor, 38 puanla 10. sırada yer buldu.

Balıkesirspor, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise 'u ağırlayacak.

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