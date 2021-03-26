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’un altyapısı parlıyor

Transfer tahtasını açamaması sebebiyle, büyük bölümü altyapısından yetişen futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan , bu durumu fırsata çevirdi. ’den yetişen genç futbolcularına güvenen yeşil-beyazlılar, karşılığını 42 golle aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 10:51
Bursaspor’un altyapısı parlıyor

. Lig ekiplerinden 'da genç isimlerin mücadeleleri takdir toplamaya devam ediyor. Bu sezon her iki transfer döneminde de tahtayı açamayarak kadrosunu güçlendiremeyen ve altyapısına yönelen yeşil-beyazlılar, bu durumu fırsata çevirdi. Orhan Özselek Tesisleri'nde yetişen oyuncular, rakip takımların adeta korkulu rüyası haline gelirken, attıkları gollerle de 'nin gündemine oturmayı başardı.

EN GOLCÜ İSİMLER BATUHAN KÖR VE ALİ AKMAN
Nitekim Bursaspor'da yetişen futbolcular, bu sezon tam 42 resmi gole imza attı. Ligde 45, 'nda da 7 olmak üzere bu sezon toplam 31 müsabakada 52 kez rakip fileleri havalandıran yeşil-beyazlı takımda en golcü isimler ile 'a transfer olan oldu. Bu iki ismi 7'şer golle ve takip etti.

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