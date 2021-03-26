Bursaspor’un altyapısı parlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da genç isimlerin mücadeleleri takdir toplamaya devam ediyor. Bu sezon her iki transfer döneminde de tahtayı açamayarak kadrosunu güçlendiremeyen ve altyapısına yönelen yeşil-beyazlılar, bu durumu fırsata çevirdi. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yetişen oyuncular, rakip takımların adeta korkulu rüyası haline gelirken, attıkları gollerle de Türkiye'nin gündemine oturmayı başardı.



EN GOLCÜ İSİMLER BATUHAN KÖR VE ALİ AKMAN

Nitekim Bursaspor'da yetişen futbolcular, bu sezon tam 42 resmi gole imza attı. Ligde 45, Türkiye Kupası'nda da 7 olmak üzere bu sezon toplam 31 müsabakada 52 kez rakip fileleri havalandıran yeşil-beyazlı takımda en golcü isimler Batuhan Kör ile Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman oldu. Bu iki ismi 7'şer golle Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan takip etti.