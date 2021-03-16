Timsah’ta isyan gecesi

Ankaraspor galibiyetiyle nefes alan Bursaspor'da futbolcular, sosyal medya hesaplarından maaşların ödenmediği ve sözlerin tutulmadığı yönünde imzalı ortak bildiri paylaştı. Gece yarısı yayınlanan metinde, "Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması, normal kabul edilmemeli" ifadelerine yer verildi. Amacın gerçeğin açıklanması olduğunu belirten oyuncular, "Bu konuyu kamuoyuyla bir şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarlarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz" sözleriyle bildiriyi noktaladı.



ELEKTRİKLER KESİLDİ

Bursaspor'da oyuncuların bildirisinin ardından dün de şok edici bir gelişme yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri, kulübün 4 milyon lirayı bulan borçlarını ödeyememesi sebebiyle kesildi. Yönetimin daha önce borçları taksitlendirmesine rağmen, taahhütlere uymaması nedeniyle stadyum ve tesislerde elektriklerin kesildiği belirtildi.