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"Ayağa kalkacağız"

maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını belirten teknik direktörü , ‘Dimdik ayağa kalkacağız’ mesajını verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
"Ayağa kalkacağız"

Son 3 haftada kaybettiği 9 puanla üzgün olan , maçının hazırlıklarını sürdürdü. 'nda teknik direktör yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Ligde artık kredilerini tükettiklerini ifade eden Keleş, Samsunspor maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını dile getirdi. Tecrübeli hoca, "Üç mağlubiyet aldık ama dimdik ayağa kalkacağız. Kalan maçlarımızı kazanabilecek güçteyiz. Daha önce 12 maçlık galibiyet serisi yakaladık ve yine aynı başarıyı gösterebiliriz. Lider konumumuzu devam ettirip, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız" şeklinde konuştu.

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