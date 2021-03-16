Son 3 haftada kaybettiği 9 puanla üzgün olan Giresunspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çotanak Stadı'nda teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Ligde artık kredilerini tükettiklerini ifade eden Keleş, Samsunspor maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını dile getirdi. Tecrübeli hoca, "Üç mağlubiyet aldık ama dimdik ayağa kalkacağız. Kalan maçlarımızı kazanabilecek güçteyiz. Daha önce 12 maçlık galibiyet serisi yakaladık ve yine aynı başarıyı gösterebiliriz. Lider konumumuzu devam ettirip, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız" şeklinde konuştu.