Balıkesirspor Altay 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Altay'ı konuk etti. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Altay'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

YUSUF ŞİMŞEK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, bir pozisyonun ardından kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Leandro Kappel, 41. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu ve 90+4. dakikada Cebrail Karayel kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. kez kazanan Altay, puanını 47'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Balıkesirspor ise 26 puanla 15. sırada yer buldu.

Altay, gelecek hafta Menemenspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.