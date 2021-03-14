Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor Altay 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan konuk ekip zirve inadını sürdürdü. Altay'a galibiyeti getiren goller , ve 'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 18:44
Balıkesirspor Altay 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında , 'ı konuk etti. 'nda oynanan mücadele, Altay'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

YUSUF ŞİMŞEK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Balıkesirspor Teknik Direktörü , bir pozisyonun ardından kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada , 41. dakikada ve 90+4. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. kez kazanan Altay, puanını 47'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Balıkesirspor ise 26 puanla 15. sırada yer buldu.

Altay, gelecek hafta 'u konuk edecek. Balıkesirspor ise deplasmanına gidecek.

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