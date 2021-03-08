Haberler TFF 1.Lig Adanaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

. Lig'in 25. haftasında , evinde 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Adanaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:59 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:09
Adanaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

. Lig'de 25. haftanın son maçında , sahasında 'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakada düdük çalacak. Zorlu mücadele 'dan canlı yayınlanacak.

Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan ev sahibi, 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Adanaspor, hem galibiyet hasretini dindirmek, hem de küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak.

Konuk Aydeniz Et Balıkesirspor ise son 5 haftada 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. 'in öğrencileri deplasmanından da galibiyetle ayrılarak ateş hattı ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor.

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