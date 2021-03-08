Adanaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 25. haftanın son maçında Adanaspor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan ev sahibi, 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Adanaspor, hem galibiyet hasretini dindirmek, hem de küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak.

Konuk Aydeniz Et Balıkesirspor ise son 5 haftada 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Yusuf Şimşek'in öğrencileri Adana deplasmanından da galibiyetle ayrılarak ateş hattı ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor.