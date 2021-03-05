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Alt liglerden haberler (04.03.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (04.03.2021)

-1. Lig'de kalma umutlarını azaltan Eskişehir'de teknik direktör , Yeniden Doğuş Projesi'ni anlattı. Seçsev, 200'e yakın okul takımı oluşturulacağını ve Eskişehir'de bir lig kuracaklarını belirtti.

-1.Lig'de zirve yarışı veren 'da 9 gol atan 18 yaşındaki forvet , Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç santrforla Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'dan kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.

-3. Lig 4. Grup sonuçları: Siirt- Sultanbeyli 2-1, Silivri-Kelkit 0-0, Adıyaman-Aksaray 0-1, Kozan- Bergama 0-0, Muğla-Modafen 1-1, B.Yıldırım-A. Kestel 1-1, Karaköprü- Düzce 1-2, Bayrampaşa-52 Ordu 0-1.

-PFDK Giresun Başkanı 'e 40 gün hak mahrumiyeti, teknik direktörü 'e 2 maç men ve 10 bin lira ceza verdi. Ayrıca 'a 50, Bursaspor'a 4 bin 500 lira para cezası kesti.

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