Pes etmedik

Akhisar karşısında 2-0'dan dönüş yaparak play-off mücadelesinde yeniden umutlanan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, sıkıntılı süreci aşacaklarını söyledi. Sakatlıkların zorladığını belirten Er, "Akhisarspor maçında oyuncularımız müthiş bir özveri gösterdi. 2-0'dan geri gelmek önemliydi. Takımdaşlık, fedakarlık ve arkadaşlıklar bir araya geldi. Önümüzdeki 3 maç çok önemli. Bunların sonucu bizim geleceğimizi gösterecek. Ayağa kalkmak bizi mutlu etti" diye konuştu.

GENÇLERLE GURUR DUYUYORUM

Genç oyuncuların mücadelesinin takdire şayan olduğunu ifade eden başarılı hoca, "24 haftaya baktığımızda hepsiyle gurur duyuyorum. Bu çocuklar öyle skorlar aldılar ki var olan değerlerini 5'e, 10'a katladılar. Herkesin keyif aldığı, seyrederken mutlu olduğu bir takım haline geldi. Hücum futbolu oynuyoruz. Bunu gencecik bir oyuncu grubuyla yapıyoruz. Kesinlikle hala varoluşun içinde olacağız. Devam etmek için tüm gayreti göstereceğiz. Kazandığımız sürece problem yok. Pes etmeden devam edeceğiz" dedi.

AKMAN'LA FESHETTİ

Frankfurt'la anlaşan Ali Akman'ın Bursaspor'la sözleşmesi karşılıklı görüşmeyle feshedildi. Ümit Milli Takım kampındayken 27 Ocak'ta sözleşme imzalayan 18 yaşındaki forvet, 2 Şubat'ta kadro dışı kalmıştı.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU