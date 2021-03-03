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Pes etmedik

Teknik Direktörü , “’a karşı geri dönmek önemliydi. Takımdaşlık, fedakarlık ve arkadaşlıklar bir araya geldi. Pes etmeden devam edeceğiz.” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Pes etmedik

karşısında 2-0'dan dönüş yaparak play-off mücadelesinde yeniden umutlanan 'da Teknik Direktör , sıkıntılı süreci aşacaklarını söyledi. Sakatlıkların zorladığını belirten Er, " maçında oyuncularımız müthiş bir özveri gösterdi. 2-0'dan geri gelmek önemliydi. Takımdaşlık, fedakarlık ve arkadaşlıklar bir araya geldi. Önümüzdeki 3 maç çok önemli. Bunların sonucu bizim geleceğimizi gösterecek. Ayağa kalkmak bizi mutlu etti" diye konuştu.

GENÇLERLE GURUR DUYUYORUM
Genç oyuncuların mücadelesinin takdire şayan olduğunu ifade eden başarılı hoca, "24 haftaya baktığımızda hepsiyle gurur duyuyorum. Bu çocuklar öyle skorlar aldılar ki var olan değerlerini 5'e, 10'a katladılar. Herkesin keyif aldığı, seyrederken mutlu olduğu bir takım haline geldi. oynuyoruz. Bunu gencecik bir oyuncu grubuyla yapıyoruz. Kesinlikle hala varoluşun içinde olacağız. Devam etmek için tüm gayreti göstereceğiz. Kazandığımız sürece problem yok. Pes etmeden devam edeceğiz" dedi.

AKMAN'LA FESHETTİ
'la anlaşan 'ın Bursaspor'la sözleşmesi karşılıklı görüşmeyle feshedildi. kampındayken 27 Ocak'ta sözleşme imzalayan 18 yaşındaki forvet, 2 Şubat'ta kadro dışı kalmıştı.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

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