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: 6-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , 23. haftada ağırladığı son sıradaki 'u 6-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:09 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:09
Samsunspor Eskişehirspor: 6-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 4. dakikada Veli Çetin, 16. dakikada İlyas Kubilay Yavuz (P), 31. dakikada Yasin Öztekin, 58. dakikada Jugurtha Hamroun, 60. dakikada Oğuz Gürbulak ve 86. dakikada Burak Çalık'ın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Konuk takımın tek golüyse 73. dakikada İbrahim Halil Öner'den geldi.

Samsunspor bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı.

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