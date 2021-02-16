Haberler TFF 1.Lig Samsunspor İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyor!

'dan 3 puanla dönmek istiyor!

. Lig ekiplerinden 'un genel menajeri Aztopal, maçından puan veya puanlar alarak avantajlı bir skorla 'a dönmek istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 19:53
Samsunspor İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyor!

'un iyi bir kadroya sahip olduğuna işaret eden Aztopal, "İstanbulspor, puan tablosuna baktığımız zaman rakibimiz gözüken bir takım. Bu açıdan son haftaların en zorlu karşılaşmasına çıkacağız. İstanbulspor maçından puan veya puanlar alarak avantajlı bir skorla 'a dönmek istiyoruz." dedi.

Ligin ikinci yarısında takımlarına önemli takviyeler yaptıklarını, yeni gelen oyuncuların da oynadıkça birbirini daha iyi tanıdığını anlatan Aztopal, "Böylece uyum sorunu bitip oyun kalitesi artıyor. Son haftalarda aldığımız skorlar da bunun göstergesi. Alınan galibiyetler ve güzel skorlar takımımıza özgüven ve motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aztopal, tüm 'yi etkisi altına kar yağışının 'u da olumsuz etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı Samsun'da devam ettiği için antrenman sahalarımız karla kaplandı ancak takımımız zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Cuma gününe kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve 'a gideceğiz. İnşallah hedefimiz doğrultusunda ilerleyen haftalar için avantaj getirecek bir sonuçla sahadan ayrılacağız. Oyuncularımız güvenimiz tam."

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