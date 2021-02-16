Samsunspor İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyor!

İstanbulspor'un iyi bir kadroya sahip olduğuna işaret eden Aztopal, "İstanbulspor, puan tablosuna baktığımız zaman rakibimiz gözüken bir takım. Bu açıdan son haftaların en zorlu karşılaşmasına çıkacağız. İstanbulspor maçından puan veya puanlar alarak avantajlı bir skorla Samsun'a dönmek istiyoruz." dedi.

Ligin ikinci yarısında takımlarına önemli takviyeler yaptıklarını, yeni gelen oyuncuların da oynadıkça birbirini daha iyi tanıdığını anlatan Aztopal, "Böylece uyum sorunu bitip oyun kalitesi artıyor. Son haftalarda aldığımız skorlar da bunun göstergesi. Alınan galibiyetler ve güzel skorlar takımımıza özgüven ve motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aztopal, tüm Türkiye'yi etkisi altına kar yağışının Samsunspor'u da olumsuz etkilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı Samsun'da devam ettiği için antrenman sahalarımız karla kaplandı ancak takımımız zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Cuma gününe kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve İstanbul'a gideceğiz. İnşallah Süper Lig hedefimiz doğrultusunda ilerleyen haftalar için avantaj getirecek bir sonuçla sahadan ayrılacağız. Oyuncularımız güvenimiz tam."