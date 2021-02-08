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. Lig haberler

. Lig'den haberleri sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:24 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
TFF 1. Lig haberler

GİRESUN'DA 3 VAKA

. Lig'de lider 'da, koronavirüs testi yapıldı, 3 oyuncunun sonucu pozitif çıktı. 2 futbolcusu da kırmızı kart cezalısı olan Çotanaklar'da Teknik Direktör , "Her maç final değerinde. İyi çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. 3 puanı istiyoruz" diye konuştu.

BURSA'DA 12 EKSİK

, Giresunspor deplasmanına 12 eksikle gitti. Yeşil-beyazlılarda 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, 4 futbolcu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Timsah'ta altyapıdan 9 futbolcunun kadroya dahil edildiği bilgisi de paylaşıldı.

PAİXAO KRALLIĞA KOŞUYOR

'ın yıldızı 3. kez gol krallığına koşuyor. Son iki sezonda 29 ve 22 gol atarak kral olan 36'lık yıldız, bu sezon ise 14 kez fileleri havalandırdı. , yine zirvede yer alırken en yakın rakipleri 10'ar golle ve .

DAHA YÜKSEĞE ÇIKACAĞIZ

Teknik Direktörü , 2-0'lık galibiyetinin ardından konuştu. Dumlupınar, "37 puana yükseldik. Galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Böylece daha yükseğe çıkacağız. Özlem bitecek"diye konuştu.

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