TFF 1. Lig haberler

GİRESUN'DA 3 VAKA

TFF 1. Lig'de lider Giresunspor'da, koronavirüs testi yapıldı, 3 oyuncunun sonucu pozitif çıktı. 2 futbolcusu da kırmızı kart cezalısı olan Çotanaklar'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Her maç final değerinde. İyi çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. 3 puanı istiyoruz" diye konuştu.

BURSA'DA 12 EKSİK

Bursaspor, Giresunspor deplasmanına 12 eksikle gitti. Yeşil-beyazlılarda 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, 4 futbolcu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Timsah'ta altyapıdan 9 futbolcunun kadroya dahil edildiği bilgisi de paylaşıldı.

PAİXAO KRALLIĞA KOŞUYOR

Altay'ın yıldızı Marco Paixao 3. kez gol krallığına koşuyor. Son iki sezonda 29 ve 22 gol atarak kral olan 36'lık yıldız, bu sezon ise 14 kez fileleri havalandırdı. Marco Paşa, yine zirvede yer alırken en yakın rakipleri 10'ar golle Ali Akman ve Onur Ergün.

DAHA YÜKSEĞE ÇIKACAĞIZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-0'lık Ankaraspor galibiyetinin ardından konuştu. Dumlupınar, "37 puana yükseldik. Galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Böylece daha yükseğe çıkacağız. Özlem bitecek"diye konuştu.