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7.harika

Kırmızı-beyazlılar sahasında ’yı , ve ’un golleriyle devirip yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:51 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
7.harika Samsun

. Lig'de 20'nci haftanın açılış mücadelesinde , sahasında konuk ettiği 'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirdi. Mücadeleye etkili başlayan kırmızı- beyazlılar, 6'ncı dakikada tecrübeli ismi 'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bandırmaspor, bu gole 10'uncu dakikada ile yanıt verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda skoru korumaya çalışan konuk ekip ancak 74'üncü dakikaya kadar dayanabildi.

6 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

'in pasında 'ın attığı golle Samsunspor, rakibi karşısında bir kez daha öne geçti: 2-1. Maçta son sözü söyleyen isim 90'da Mathias oldu ve Samsunspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanıp, 1 beraberilk alan ve kaybetmeyen , puanını 40'a yükseltirken 3. sıradaki yerini korudu.

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