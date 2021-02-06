7.harika Samsun

TFF 1. Lig'de 20'nci haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirdi. Mücadeleye etkili başlayan kırmızı- beyazlılar, 6'ncı dakikada tecrübeli ismi Burak Çalık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bandırmaspor, bu gole 10'uncu dakikada Orhan Ovacıklı ile yanıt verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda skoru korumaya çalışan konuk ekip ancak 74'üncü dakikaya kadar dayanabildi.

6 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Yasin Öztekin'in pasında İlyas Kubilay'ın attığı golle Samsunspor, rakibi karşısında bir kez daha öne geçti: 2-1. Maçta son sözü söyleyen isim 90'da Mathias Coureur oldu ve Samsunspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanıp, 1 beraberilk alan ve kaybetmeyen Şimşekler, puanını 40'a yükseltirken 3. sıradaki yerini korudu.