Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor'dan 9 transfer birden

'dan 9 transfer birden

Son dakika transfer haberi: . Lig ekiplerinden , 9 futbolcuyu transfer etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 09:05
Akhisarspor'dan 9 transfer birden

. Lig ekiplerinden , 9 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlılar Senegalli orta saha , Kongolu kanat , Nijeryalı santrafor , Kamerunlu Akwo Ayuk ile sözleşme imzaladı.

Eski futbolcularına borçları nedeniyle sezon başında transfer yapamayan Akhisarspor ayrıca 'dan , 'dan , 'den , 'den ve 'dan 'i de kadrosuna kattı.

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