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Ban-Ban'dan imza şov

daha önce anlaşma sağladığı iki isme dün imza attırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 23:21 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Ban-Ban'dan imza şov
daha önce anlaşma sağladığı iki isme dün imza attırdı. Rumen sağ kanat (31) ve tecrübeli orta saha (33), kendilerini sezon sonuna kadar bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bandırmaspor Başkanı , "Kadromuza önemli iki isim kattık ve beklentimiz yüksek. Daha güçlü bi kadro olacağız" dedi.
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