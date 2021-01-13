Ban-Ban'dan imza şov

Bandırmaspor daha önce anlaşma sağladığı iki isme dün imza attırdı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 23:21Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Bandırmaspor daha önce anlaşma sağladığı iki isme dün imza attırdı. Rumen sağ kanat Gabriel Torje (31) ve tecrübeli orta saha Taha Yalçıner (33), kendilerini sezon sonuna kadar bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Kadromuza önemli iki isim kattık ve beklentimiz yüksek. Daha güçlü bi kadro olacağız" dedi.