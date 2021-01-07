Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor Adanaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , konuk olduğu 'u 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Turuncu-beyazlılar, 49'da M'Billa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kala nrakibi karşısında 90'da Hakan Çinemre ve 90+4'te 'in golleriyle galibiyete uzandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:15
Ankaraspor Adanaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 17. haftasında ile kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk takım Adanaspor 2-0'lık skorla kazanıp kritik üç puanın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi Ankaraspor 49'da M'Billa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Eksik rakibine karşı baskısını artıran Adanaspor, aradığı golü 90'da Hakan Çinemre ile buldu: 0-1. 90+4'te sahne alan maçın skorunu belirledi: 0-2.

Ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor puanını 18'e yükseltip 13. sıraya tırmanırken, 17. basamaktaki Ankaraspor 9 puanda kaldı.

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