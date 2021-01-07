Ankaraspor Adanaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankaraspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk takım Adanaspor 2-0'lık skorla kazanıp kritik üç puanın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi Ankaraspor 49'da M'Billa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Eksik rakibine karşı baskısını artıran Adanaspor, aradığı golü 90'da Hakan Çinemre ile buldu: 0-1. 90+4'te sahne alan ozegovic maçın skorunu belirledi: 0-2.

Ligde 3 maç sonra kazanan Adanaspor puanını 18'e yükseltip 13. sıraya tırmanırken, 17. basamaktaki Ankaraspor 9 puanda kaldı.