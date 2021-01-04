Boğa’dan Kaplan’a beşlik!

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, konuk ettiği Ankaraspor'a 5 gol attı. Maça hızlı başlayan Boğalar, 15'te İbrahim Yılmaz ve 17'de Levent Ayçiçek'in golleriyle bir anda durumu 2-0 yaptı. Maçı bırakmayan Kaplanlar, 24'te Erdem Çetinkaya ve 43'te Eric Mbu Ayuk ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 2-2'lik skorla bitti. Sarı-siyahlılar ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. 46'da İbrahim Yılmaz takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2. 53'te İbrahim kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı: 4-2. 72'de kazanılan penaltıda topun başına Onur Ergün geçti ve skoru 5-2'ye taşıdı. 88'de Ankara'da Mbilla Etame sonucu ilan etti: 5-3.