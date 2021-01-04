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Boğa’dan Kaplan’a beşlik!

. Lig'in 17. haftasında sahasında 'u konuk etti. Tam 8 golün atıldığı mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip İstanbulspor oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:11 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Boğa’dan Kaplan’a beşlik!

. Lig'de , konuk ettiği 'a 5 gol attı. Maça hızlı başlayan , 15'te ve 17'de 'in golleriyle bir anda durumu 2-0 yaptı. Maçı bırakmayan Kaplanlar, 24'te Erdem Çetinkaya ve 43'te Eric Mbu Ayuk ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 2-2'lik skorla bitti. Sarı-siyahlılar ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. 46'da Yılmaz takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2. 53'te İbrahim kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı: 4-2. 72'de kazanılan penaltıda topun başına Onur Ergün geçti ve skoru 5-2'ye taşıdı. 88'de 'da Mbilla Etame sonucu ilan etti: 5-3.

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