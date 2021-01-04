Alt liglerden haberler (04.01.2021)

BANDIRMA'DAN ALTAY'A TOKAT

TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Altay, Bandırma deplasmanında kayboldu. 27. dakikada rakip savunmanın yapmış olduğu hatayı iyi değerlendirerek araya giren Doğan Can Davas, kaleci Cihan Topaloğlu ile karşı karşıya kalırken, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Altay'ın beraberlik için bastırdığı son dakikalarda, Bandırmaspor'da Yonathan Del Valle 90+5'inci dakikada kaydettiği gol ile maçın skorunu ilan etti: 2-0.

SARIYER KAZANDI 2. SIRAYA ÇIKTI

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz ile Kırmızı Grup'ta erteleme maçları oynandı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, Sancaktepe'yi deplasmanda Mahmut Bilir ve Bertul Kocabaş'ın golleriyle 3-1 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Grubun diğer maçında K.Maraş dış sahada Gümüşhane'yi 3-2 devirdi. Kırmızı Grup'ta Mamak'a konuk olan Pazarspor Ömercan ve İbrahim'in golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

3. LİG'DE NAZİLLİ ZİRVEYE ORTAK OLDU

MİSLİ.COM Üçüncü . Lig 2. ve 4. Grup'ta birer erteleme maçı oynandı. 2. Grup'ta Nazilli, son sıradaki Yozgat'ı konuk ettiği maçı 3-1 kazanarak lider Fethiye ile puanını (29) eşitledi. 4. Grup'ta Karaköprü, Bergama'yı 4-0 mağlup etti. Karapöprü'nün son üç golü son 5 dakika içinde bulması dikkat çekti.