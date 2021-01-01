Haberler TFF 1.Lig Altınordu'da corona virüsü vakası 11'e çıktı!

'da vakası 11'e çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden , yaptığı resmi açıklamada corona virüsüne () yakalanan futbolcu sayısının 11'e çıktığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 20:56
Altınordu'da corona virüsü vakası 11'e çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcu sayısı 11'e çıktı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

Altınordu'da sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli ile kırmızı kart cezalısı Kahraman Demirtaş da yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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