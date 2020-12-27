Boğa'dan vurgun

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti. 16. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Abazaj'ın şutu Mosquera'da kaldı. 23'te Bekir Yılmaz'ın ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Aykut'un şutu üst direkten az farkla auta çıktı. 44. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Rroca, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 73. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Eslem Öztürk'ün yerden şutunu kaleci Mosquera kurtardı. 83. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içine yerden gönderilen topta Levent Ayçiçek vuruşu ağlara gitti: 0-2.