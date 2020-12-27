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Boğa'dan vurgun

deplasmanına çıkan İstanbulspor, 44’te Eduard Rroca ve 83’te ’in golüyle rakibini mağlup etti. Sarı-siyahlılar son 3 maçta 7 puan aldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:39 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Boğa'dan vurgun

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. 16. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Abazaj'ın şutu Mosquera'da kaldı. 23'te 'ın ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Aykut'un şutu üst direkten az farkla auta çıktı. 44. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Rroca, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1. 73. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Eslem Öztürk'ün yerden şutunu kaleci Mosquera kurtardı. 83. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içine yerden gönderilen topta vuruşu ağlara gitti: 0-2.

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